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Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor - Son Dakika

Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor

07.11.2021 23:17
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Karagümrük beraberliğinin ardından sessizliğini bozdu. Elmas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 9'a yükselen sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"GALATASARAYLILIK BİR DAVRANIŞ VE DÜŞÜNCE BİÇİMİDİR"

Burak Elmas yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Elmas'ın bu sözlerine destek verirken paylaşımına beğeni yağdırdı.

Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor - Son Dakika
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