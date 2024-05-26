Burak Haşhaş ve Tolgahan Kiraz, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası\'nda bronz madalya kazandı

Spor

Burak Haşhaş ve Tolgahan Kiraz, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Vietnam ayağında bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Burak ve Tolgahan, Ho Chi Minh kentinde düzenlenen organizasyonda yarı final maçlarına çıktı.

Burak, Güney Koreli Kim Jun Tae'ye 50-32, Tolgahan ise ev sahibi ülkeden Tran Duc Minh'e 50-42 yenilerek 3'üncülük elde etti.