Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta karşılaşmasında Lille, yenik duruma düştüğü maçta Sevilla'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Ev sahibi takım 15'te Lucas Ocampos ile öne geçti. Devre bitmeden Lille için penaltı çaldı. Jonathan David, 43'te skoru eşitledi. 51'de sahneye çıkan Jonathan Ikone, Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Lille ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

YUSUF SONRADAN GİRDİ

Burak'ın sakatlığından dolayı olmadığı maçta Ikone ve David'in uyumu dikkat çekti. Zeki 90 dakika sahada kaldı, Yusuf 72'de oyuna alındı. İlk Sevilla maçında eleştirilerin hedefine olan Burak, bu kez de yokluğuyla gündem oldu.