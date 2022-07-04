Burak Kızılhan: "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için" - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Kızılhan: "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için"

04.07.2022 20:49

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, fikstür çekiminin ardından konuştu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, fikstür çekiminin ardından konuştu. Kızılhan bütün çalışmaların şampiyonluk üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm çalışmalarının şampiyonluk üzerine olduğunu ifade eden Kızılhan, "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk üzerine kuruldu. İnşallah önümüzdeki sezon az sakatlıklı iyi bir lig bizi beklesin ve inşallah da sonunda Fenerbahçe'miz şampiyon olsun" dedi. Bu sezon 8 İstanbul takımının olmasıyla ilgili de konuşan Kızılhan, "4. hafta Konya deplasmanımız ve ardından da Ankaragücü deplasmanımız var. Baktığım üzere ilk yarıda sadece 4 maçımız İstanbul dışında. Bu durumu avantaja çevirmek için her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

YORUMLAR
500
Artvin Valisi Doruk: 'Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık' Artvin Valisi Doruk: 'Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık' Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Kızılhan: 'Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Burak Kızılhan: "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement