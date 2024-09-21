Burak Tez Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Burak Tez Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli wushucu Burak Tez, Brunei'deki Dünya Şampiyonası için yoğun antrenman yapıyor.

21.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Wushuya spor yapmak için 5 yıl önce başlayan Burak (17), antrenman sürecinin ardından şampiyonalara katılmaya başladı. Şampiyonalara katıldıkça wushuya olan ilgisi artan Burak, bu yıl Türkiye şampiyonu oldu ve çeşitli organizasyonlarda birincilik kürsüsüne çıktı.

Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, ilk kez katılacağı organizasyondan altın madalya ile dönmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Burak Tez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya kuzeniyle spor yapmak için başladığını söyledi.

Daha sonra kuzeninin sporu bıraktığını kendisinin ise zaman içinde wushuyu çok sevdiğini anlatan Burak, "Bu sporu yaptıkça, maçlara girdikçe bu sporu özümsedim. Bu spor bana hayatta çok fazla şey kattı. Okulda, sosyal hayatta bana büyük katkıları oldu. Maçlara girdikçe bu spora daha fazla isteğim ve azmim geldi. Bu sporu daha iyi yapmak için çalıştım, uğraştım, yıllarca emek verdim." diye konuştu.

Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu aktaran Burak, Dünya Şampiyonası'na gidecek kafilede yer aldığını belirtti.

Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Burak, kampın verimli geçtiğini anlattı.

Kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Burak, "Burada bizim için her şey düşünülmüş. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Hocalarımız sağ olsun bizi çok güzel bir şekilde hazırladı." ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağım"

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu ile bölge birinciliklerinin bulunduğunu aktaran Burak, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağım. Çok gururluyum, çok mutluyum. Ülkemi temsil edeceğim, Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Birinci olmayı hedefliyorum. Takımla çok güzel çalışıyoruz. Herkesin performansı iyi. İnşallah hepimiz güzel yerlere geleceğiz."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, kastamonu, Türkiye, Yaşam, Eylül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Tez Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:32:13. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Tez Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement