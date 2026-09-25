Burak Yılmaz, Antalya kampındaki Arca Çorum FK\'de ilk antrenmanına çıktı

Burak Yılmaz, Antalya kampındaki Arca Çorum FK'de ilk antrenmanına çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burak Yılmaz, Süper Lig ekibi Arca Çorum FK'nin Antalya'daki milli ara kampında takımın başında ilk idmanına çıktı. Antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yapıp günü çift kale maçla tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, takımın milli ara nedeniyle Antalya'da kampa girdiği ve Burak Yılmaz'ın kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcuların, 5'2 rondo, aerobik koşu ve pas çalışması yaptığı vurgulanarak takımın çift kale maç ile günü tamamladığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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