Burak Yılmaz: Bireysel Hatalar Yenilgi Getirdi

17.03.2026 23:14
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-1 yenilgi sonrası bireysel hatalar olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, bireysel hatalar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantında konuşan Yılmaz, büyük takımlara karşı küçük hataların yapılmaması gerektiğini belirtti.

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Duran top organizasyonlarında istediğimiz her şeyi yapabildik. Duran toptan gol atacakken yaptığımız hatayla geçişten mağlup duruma düştük. İkinci devre beraberliği yakaladık ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Burada küçük hatalar yapmaman lazım, karşında büyük takım var. Cezayı keserler ve kestiler de. Ben oyuncularıma ilk devre gösterdikleri oyun için teşekkür ederim. İkinci yarıyla ilgili analizlerimizi yapmamız lazım." diye konuştu.

Son 2 maçtır kenarda olduğunu ve bir daha cezalı duruma düşmek istemediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sadece hocanın tavır ve davranışları değil, hakemlerin iletişimi de önemli. Hırsımdan, enerjimden zaman zaman agresif şekilde davranıyorum. Bununla alakalı çalışıyorum. Oyunla alakalı, ofansif-defansif baskısıyla ne yapması gerektiğini bilen bir takımım olduğunu düşünüyorum. Buraya 7 eksik gelip kapanmıyoruz. Biz bir takımız, diğer oyuncularım bugünler için var. Ne olursa olsun her an hazır olmak zorundayız."

Fenerbahçe'yi analiz etmenin zorluğuna değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, beklediğimiz gibi çıktı. Hatta Levent'in sağ bek oynayacağını da tahmin ediyorduk. Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın, başkanı kim olursa olsun bu statta çok fazla analize gerek yok. Burada Fenerbahçe 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe'nin ön tarafta çok özel oyuncuları var. Fenerbahçe'yi çok fazla analiz edemiyorsun. Analiz tabii yapmaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe'yi çok analiz edemezsin. Fenerbahçe çok büyük, oyuncuları çok büyük. Biz bugün duran toptan gol bulabileceğimize çok inandık ama sonuçlandıramadık. Baş altı takımların burada çok fazla mücadele etmesi, mücadele ruhundan kopmaması gereken maçlar oynuyoruz."

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:37:03. #7.13#
