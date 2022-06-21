Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu

Şampiyonluk yaşadığı Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. Galatasaray'da da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard golcü oyuncuyla sözleşme imzaladı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın transferini tamamladı. 5 yıllık imza atacak tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FORTUNA ADINA HARİKA BİR GÜN

Fortuna Sittard Müdürü Ars, bu transferden duydukları mutluluğu belirterek: "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" dedi.