Burak Yılmaz Gaziantep FK'dan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burak Yılmaz Gaziantep FK'dan Ayrıldı

15.04.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

234 günde 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK'de 234 günlük görev süresinde 27 lig maçına çıkan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Sezonun ilk iki maçında golü ve puanı bulunmayan Gaziantep ekibiyle anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadroya kattığı isimlerle takımı güçlendirdi.

İyi başladı, kötü devam etti

Takımın başında ilk maçta taraftarı önünde ligin 3. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Yılmaz, devam eden haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik alarak ilk 7 maçını namağlup tamamladı ve iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Güneydoğu temsilcisi ilk kez Yılmaz yönetiminde bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Yılmaz, ligin 16. haftasında iç sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından takımdan istifa etti.

Geride bıraktığı 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

İlk ayrılık 4 gün sürdü

Gaziantep ekibiyle, 4 günlük ayrılığın ardından 19 Aralık 2025'te sezon sonuna kadar yeniden anlaşan Yılmaz, başlangıçta gösterdiği başarılı performansını sürdüremedi.

Ligin 17. haftasında takımın başında tekrar karşılaşmaya çıkan Yılmaz, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenildi.

Devam eden haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Gaziantep FK'de toplamda 234 gün görev alan ve 27 lig maçına çıkan Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle maç başı 1,25 puan ortalaması yakaladı.

Yılmaz, daha önce görev aldığı Beşiktaş'ta 1, Kayserispor'da 0,90 ve Kasımpaşa'da 1,38 puan ortalaması elde etmişti.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz Gaziantep FK'dan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:43:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz Gaziantep FK'dan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.