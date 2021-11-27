Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi

Son haftalarda Lille'deki performansı Fransız medyası ve taraftarlar tarafından eleştirilen Burak Yılmaz için hocası Jocelyn Gourvennec övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Sporx'te yer alan habere göre; Gourvennec, "Burak Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla ve aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyeti nedeniyle mutlu. İyi performans sergiliyor. Verimliliği her geçen maç artıyor" dedi.
"Burak Yılmaz, her antrenman sonrası ekstra çalışıyor." diyerek sözlerini sürdüren Gourvennec, "Çok fazla ekstra çalışması var. Antrenmanlardan sonra rutinlerini tekrarlar. Bir golfçü gibi sürekli şutu üzerinde çalışır. Aynı yerden aynı şutu tekrar tekrar mükemmelleştirene kadar atar. Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor. Gol atamadığı bir dönemde bir golcü için hayal kırıklığı yaşaması mantıklı ama o eski performansını yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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