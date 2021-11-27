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Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi - Son Dakika

Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi

27.11.2021 19:27

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Fransız hoca, milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken "Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda Lille'deki performansı Fransız medyası ve taraftarlar tarafından eleştirilen Burak Yılmaz için hocası Jocelyn Gourvennec övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"VERİMLİLİĞİ HER GEÇEN MAÇ ARTIYOR"

Sporx'te yer alan habere göre; Gourvennec, "Burak Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla ve aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyeti nedeniyle mutlu. İyi performans sergiliyor. Verimliliği her geçen maç artıyor" dedi.

"BİR GOLFÇÜ GİBİ SÜREKLİ ŞUTU ÜZERİNDE ÇALIŞIR"

"Burak Yılmaz, her antrenman sonrası ekstra çalışıyor." diyerek sözlerini sürdüren Gourvennec, "Çok fazla ekstra çalışması var. Antrenmanlardan sonra rutinlerini tekrarlar. Bir golfçü gibi sürekli şutu üzerinde çalışır. Aynı yerden aynı şutu tekrar tekrar mükemmelleştirene kadar atar. Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor. Gol atamadığı bir dönemde bir golcü için hayal kırıklığı yaşaması mantıklı ama o eski performansını yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece Bayılıyorum dedi

Şampiyonlar Ligi, Burak Yılmaz, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece 'Bayılıyorum' dedi - Son Dakika Spor


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