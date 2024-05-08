Burak Yılmaz: Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya meydan okumaya gideceğiz - Son Dakika
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Burak Yılmaz: Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya meydan okumaya gideceğiz

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunarak takımın hedeflerine odaklandıklarını ve Kayserispor'a yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Yılmaz, maç öncesindeki hazırlıkların aralıksız devam ettiğini ve kaçırılan gollerin en büyük problem olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olmasının kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Yılmaz, Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda kazanmaya gideceklerini ifade etti.

08.05.2024 20:42
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Burak Yılmaz: "Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya meydan okumaya gideceğiz"

Kayserispor, puan için Kadıköy'e gidecek

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

KAYSERİ - Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz; "Korkmadan, ayaklarımızı yere basarak Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya meydan okumaya gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da, maçın hazırlıkları Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde aralıksız devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz; geçtiğimiz hafta sonu berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirerek; "Hepinizin malumudur ki yine çok değerli goller kaçırdık. Atsak çok farklı bir maç olacak. Ama yine şanssızlık. 1-0 öne geçtik, sonra 2-1 geriye düştük. 2-1'den sonra 2-2'yi yakalamak bir başarı, 1-0'dan 2-1 geriye düşmek bizim için bir başarısızlıktır. Ama maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar fazla fazla geldi. Bunu başaramadık, 2-2'den dolayı üzgünüz doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü geçen haftaki 2 puanı alsaydık bu hafta çok daha rahat, bazı şeyler bitmiş gibi konuşabilirdik" dedi.

"En büyük problemimiz kaçan goller"

En büyük problemlerinin girdikleri pozisyonları cömertçe harcamaları olduğunu aktaran Yılmaz; "Daha önümüzde 3 maç var, hiçbir şey bitmedi ne yazık ki. Karagümrük maçını alsak da bitmiyordu. O yüzden o maçı bir kenara bırakıp kaçırdığımız gollerle alakalı çalışıp, analizleri yapıp daha fazla konsantre olmak istiyoruz. Geldiğimizden beri en büyük problemimiz kaçan goller. Çok gol kaçırıyoruz, çok cömertçe harcıyoruz pozisyonları. Ne yazık ki bunu aşamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirirsek rahat maçlar oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olduğu bizi ilgilendirmiyor"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Teknik Direktör Burak Yılmaz; "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var. Ama ne geçen haftaki kaybettiği puan, ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendirmiyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden biz kesinlikle korkmadan, ayaklarımızı yere basarak Kayserispor'a yakışır bir şekilde oraya bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz. Oldukları yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri istikametinde kazanmaya gideceğiz. Korkmadan, cesaretli olacağız. Sonucunda 3 ihtimalli bir oyun. Ama biz kazanmak için bütün planımızı yapıyoruz. Kimseden bir çekincemiz yok. Bu Fenerbahçe değil Galatasaray, Beşiktaş olsaydı yine biz kazanmaya gidecektik. Bu yüzden kimin şampiyon olduğu değil Kayserispor'un maçı kazanmasının önemli olduğu haftalar içerisindeyiz. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Bizlerin yönetimimize, onların bize bir sözü var. İnşallah önce biz bu sözü tutacağız, sonra da onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ise; "Tabi ki çok önemli bir maç. Bizim de ligde kalabilmeyi garantilemek için puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu maç bizim için çok önemli. Konsantre olarak, kendi oyunumuza odaklanarak, performansımızı üste çekerek en iyi skoru almak istiyoruz. Önemli olan orada bizim sergileyeceğimiz takım performansı" dedi.

Kayserisporlu futbolcu Shukurov da; maça iyi hazırlandıklarını ve puan almak için oynayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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