Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi

18.03.2022 21:15

Turnuvadan elenen Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin ekonomik olarak Fransız devini zorladığı ve Burak Yılmaz'la sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

Chelsea'yle oynanan maçta takımının tek golünü penaltıdan atan Burak Yılmaz için Lille defteri kapanıyor. Deneyimli golcünün sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

EKONOMİK OLARAK KULÜBÜ ZORA SOKTU

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Lille, geçen seneki formundan çok uzak olan Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldı. Milli futbolcumuzun mevcut maaşının kulübü oldukça zorladığı öğrenilirken yeni sezonda bu ücretin karşılanamayacağı belirtildi.

Bir dönem sona erdi! Burak Yılmaz için Lille defteri kapandı

BEŞİKTAŞ YA DA ADANA DEMİRSPOR

Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, milli futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş ya da Adana Demirspor forması giymesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi - Son Dakika


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