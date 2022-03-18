Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi - Son Dakika

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Chelsea'yle oynanan maçta takımının tek golünü penaltıdan atan Burak Yılmaz için Lille defteri kapanıyor. Deneyimli golcünün sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

EKONOMİK OLARAK KULÜBÜ ZORA SOKTU

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Lille, geçen seneki formundan çok uzak olan Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldı. Milli futbolcumuzun mevcut maaşının kulübü oldukça zorladığı öğrenilirken yeni sezonda bu ücretin karşılanamayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ YA DA ADANA DEMİRSPOR

Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, milli futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş ya da Adana Demirspor forması giymesi bekleniyor.