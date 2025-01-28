Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti

murad ortaç:

Torpil ne yaptı ne refaransi var direk tepeden iniyorlar futbola hizmet etmek istiyorlarsa medyadan başlamak lazım para aldığı menejer in haberini yapıp patlatıyorlar ya td yada yorumcu biri bunları temizlesin futboldan Emre volkan Burak Bülent avcı yenal rıza ve diğerleri bir takımdan kovulup diğerine geçiyorlar sadece medya sayesinde ve hatırlı dostlar