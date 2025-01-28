Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti

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Hakan Keleş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük pozisyonu için Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurdu.

28.01.2025 14:37
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Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti

Burak Yılmaz, Hakan Keleş, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Vasıfsız geldiği gibi Gider 5 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    insan her gittiği takımı batirirmi arkadaş amcam Sergen yakında süper lige gelcek 3 3 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    kasımpaşa eyup spor stajyer teknik direktör takımlarına döndü ama olsun alt yapıdan gelmek güzel şey yolun açık olsun kardeşim fatih hocanız gibi olmaz iseniz sorun yok 2 1 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    boşş 1 0 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Torpil ne yaptı ne refaransi var direk tepeden iniyorlar futbola hizmet etmek istiyorlarsa medyadan başlamak lazım para aldığı menejer in haberini yapıp patlatıyorlar ya td yada yorumcu biri bunları temizlesin futboldan Emre volkan Burak Bülent avcı yenal rıza ve diğerleri bir takımdan kovulup diğerine geçiyorlar sadece medya sayesinde ve hatırlı dostlar 0 0 Yanıtla
  • M T:
    hakan keles her sezon bir defa kasimpasadan kovuluyo istikrarli 0 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    bunu neden sürekli maaşa bağlıyorlar. 0 0 Yanıtla
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