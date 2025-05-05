Burak Yılmaz: Üzgünüz, kaybedilmiş iki puan - Son Dakika
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Burak Yılmaz: Üzgünüz, kaybedilmiş iki puan

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında kaybettikleri puanlar için üzüntü duydu.

05.05.2025 23:36
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- Burak Yılmaz: "Kaybedilmiş iki puan için üzgünüz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor beraberliğinin ardından kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün kendi açılarından çok değerli bir oyun sergilediklerini aktaran Yılmaz, "Kaybedilmiş iki puan ama oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilmiş iki puan için üzgünüz. Trabzonspor'un oynamaya çalıştığı bir oyun var. Özellikle Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyorlar. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak kesinlikle sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için kesinlikle önde birebir basmayı düşündük. Onlara oyunu vermemek, oyunu domine etmek adına böyle bir strateji ile çıktık ve sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Takdir edersiniz ki herhangi bir oyuncu değişikliği de yapamadım. Oyuncularıma güvenmediğimden değil, Winck hariç hepsi 17-18 yaşındaki oyuncularımdı. Hatta iki tane de kalecimiz kadrodaydı ama bu bir yakınma değil. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa takımı tamdır. Gençler de inşallah yavaş yavaş süre alacak. Ben bugün için aslında iki takıma da yaramadığını düşünüyorum. Ama kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Ben Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım"

Hakemlerle alakalı teknik direktörlük kariyeri boyunca konuşmak istemediğini vurgulayan Burak Yılmaz, "Onlara destek olmak lazım. Bu kadar baskılı ortamda hata yapabilirler. Bizim de canımızı yakıyorlar. Bazen karşı rakibin canını yakıyorlar ama bu insanları biraz rahat bırakmak lazım. Ben Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Tabii ki de maç içinde kızıyoruz, bazen ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyor. Bunun da cezasını çekiyoruz, kartımızı görüyoruz. Ben onlara destek olmak, onlara yardımcı olmak, bu kadar yalnız bırakılmamalarını diliyorum. O yüzden pozisyonlarla alakalı konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendisi için çok değerli takımlar olduğunu belirten Yılmaz, "Bunlar benim için çok değerli, hepsinin ekmeğini yedim. Tabii ki de duygusallık oluyor. Trabzonspor da benim için özel olan takımlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

"İyi yoldayız, iyi gidiyoruz, daha iyi olmalıyız"

Takım olarak iyi yolda olduklarını dile getiren Burak Yılmaz, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz, daha iyi olmalıyız. Hedefimiz var. İnşallah hedefimiz doğrultusunda daha iyi olacağız, ayaklarımız yere basacak. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle devam etmek zorundayız. Tabii ki de her maçı kazanmak için çıkacağız. Bunu akabinde de mutlaka hedef gelecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Üzgünüz, kaybedilmiş iki puan - Son Dakika

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