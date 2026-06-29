Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Burhaniye\'de Yaz Spor Okulları Açıldı
29.06.2026 14:59
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Burhaniye'de düzenlenen törenle Yaz Spor Okulları açıldı, gençlere çeşitli kurslar sunulacak.

Burhaniye ilçesinde, okulların tatile girmesi ile birlikte gençlerin yaz dönemini verimli ve eğlenceli geçirmelerini hedefleyen "2026 Yılı Yaz Spor Okulları ve Yaz Kampları", düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla'nın da katıldığı açılış töreninde büyük heyecan yaşandı.

Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle açıldı. Çok sayıda gencin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı büyük bir heyecana sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, gençlerin heyecanı gözlerinden okundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan yaptığı konuşmada, yaz okulları ve kamplarının gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine değindi. Alparslan, gençlerin yaz boyunca hem spor yapacaklarını hem de açılan çeşitli kurslarla kendilerini çok yönlü geliştirme fırsatı bulacaklarını belirterek tüm katılımcılara tüm antrenörlere eğitmenlerine teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından, Yaz Spor Okulları bünyesinde bulunan basketbol, voleybol, masa tenisi, judo, taekwondo, cimnastik spor branşları ve Gençlik Merkezi kursları tanıtım gösterileri yapıldı. İlçe Spor Müdürlüğünden hizmet alan özel spor kulüpleri de programa katıldı. Programın ilerleyen saatlerinde Cimnastik Antrenörü Pelin Bakır eşliğinde sahne alan öğrencilerin sergilediği Cimnastik gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı. Hemen ardından Gençlik Merkezi Müzik Eğitmeni Pervin Bakır eşliğinde sahneye çıkan öğrencilerin sunduğu Piyano konseri ise açılış törenine sanatsal ve huzurlu bir hava kattı. Açılış programında, Gençlik Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca devam edecek olan zengin kurs programı da paylaşıldı. Büyük bir ilgiyle takip edilen açılış programı, günün anısını ölümsüzleştirmek adına protokol üyeleri, eğitmenler ve tüm katılımcı öğrencilerin sahne önünde çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. İki dönem halinde olacak kursların ilk dönemi için bine yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz boyunca devam edecek kurslara ikinci dönemle birlikte 2 bin-2 bin 500'e yakın gence kurs verilmesi planlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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