Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Başarıyla Devam Ediyor

Burhaniye\'de Yaz Spor Okulları Başarıyla Devam Ediyor
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Burhaniye'de Yaz Spor Okulları'na 1530 öğrenci katıldı, lisanslı sporcu sayısı 5000'e yaklaştı.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Spor Salonunda başlattığı Yaz Spor Okulları devam ederken, ilçedeki lisanslı sporcu sayısı da 5 bine yaklaştı. Yaz Spor Okullarına bin 530 öğrencinin katıldığını kaydeden ile Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, çocukları teknoloji bağımlılığından biraz olsun uzak tutmak istediklerini söyledi.

Burhaniye Atatürk Spor Salonunda başlatılan Yaz Spor Okulları başarı ile devam ediyor. Yaz Spor Okullarına birinci bölümden 800 öğrenci yararlanırken, 10 Ağustosta başlayan ikinci bölüme de 730 öğrenci kayıt yaptırdı. Spor Okullarının yaz kış devam ettiğini kaydeden İlçe Genlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Yaz Spor Okullarının ilgi gördüğünü kaydeden Müdür Aslan Alparslan, " Şu anda ilçemizdeki lisanslı sporcu sayısı 4 bin 951 olmuştur. Bunların 2 bin 603'ü erkek ve 2 bin 548'i de kadınlardan oluşmaktadır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından biraz olsun uzak tutmak istiyoruz. Spor yapmak isteyen herkesi salonumuza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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