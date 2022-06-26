Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu

26.06.2022 10:57

- Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu Burhaniye ilçesinde, 7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Türkiye'nin ünlü pehlivanları kol bağladı.

- Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Türkiye'nin ünlü pehlivanları kol bağladı. Düzenlenen güreşlerde başpehlivan Fatih Atlı oldu.

Burhaniye'de geleneksel hale gelen Burhaniye Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 7.'si düzenlenen Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri nefesleri kesti. 10 kategoride yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla yapılan güreşleri yüzlerce kişi izledi. Türkiye'nin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Koç, Hasan Cengiz, Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Gökmen'in de katılarak güreş yaptığı müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Pandemiden dolayı 2 yıldır yapılamayan güreşler bu sene tekrarlanırken, ağası da Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Rıfat Özyolcu oldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Bizim güreşimiz Türkiye'nin en önemli güreşleri arasında yer alıyor. Bizde Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarını buraya getirdik. Bu güreşimiz Kırkpınar öncesi son güreş. Tüm pehlivanlarımıza güç kuvvet ve sağlıklı bir güreş diliyorum" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise gelenekleri yaşattıklarını söyleyerek 20 ilçenin 16'sında güreşlerin düzenlediğini ifade ederek, er meydanına çıkan tüm pehlivanlara başarı dileklerini iletti. Güreş severlerden Kemal İşi de, "Kızıklı Güreşleri'ne ilk kez geldim. Çok da beğendim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan müsabakalarda Başpehlivanlık güreşlerinin final müsabakası Fatih Atlı ile Hasan Cengiz arasında yapıldı. Kıran kırana gerçekleşen güreşte Fatih Atlı 7. Geleneksel Burhaniye Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Fatih Atlı, daha önce 2014 yılında Kırkpınar Başpehlivanı ve sonrasında 2017 yılında da yine Kızıklı Başpehlivanı olmuştu. Fatih Atlı Kızıklı'da 2022 yılının da başpehlivanlık kupasını kaldırmayı başardı. Kupasını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in elinden alan Atlı'yı, Başkan Deveciler ve protokol üyeleri tebrik ederek kutladı.

YORUMLAR
500
Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 11:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement