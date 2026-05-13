Bursa BBSK'nın İlk Şampiyonluğu

13.05.2026 18:44
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de şampiyonluğunu 31-31'lik beraberlikle ilan etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off etabının 9. haftasından ertelenen maçta deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile 31-31 berabere kalan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Çamlıca Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 15-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında mücadeleyi bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı 31-31 berabere bitirmeyi başararak, puanını 40'a yükseltti.

Play-off serisinin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Armada Praxis Yalıkavak'a 4 puan fark atan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2022 yılında kurulan kadın hentbol takımı, 2022-23 sezonu başında Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Mudanya Belediyespor'un yarışmacı haklarını alarak ligde oynamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine açıklamasında çok mutlu olduklarını söyledi.

Ligde ilk kez şampiyon olduklarına dikkati çeken Işık, "Bu sezon 3 kupayı da kazanan sporcularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmıştık, bu sene de THF Kadınlar 50. Yıl Federasyon Kupası'nı da geçen hafta kazandık ve ardından bugünkü maçtan sonra da matematiksel olarak şampiyonluk kupasını garantiledik. Sezon başında Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı da kazandık. Oyuncularımla çok iyi bir sezon geçirdik onları kutluyorum. Gelecek sezon mücadele edeceğimiz Avrupa Hentbol Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz."

Kaynak: AA

