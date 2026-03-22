Bursa BŞB, PAOK\'u Yenerek Avantajı Elde Etti

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımını 36-30 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya iyi başlayan Bursa ekibi, ilk devreyi 19-14 önde kapattı.
İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 36-30 galip ayrıldı.
Bursa ekibi, bu sonuçla rövanş öncesi sayı avantajını elde etmiş oldu.
Rövanşta PAOK 5 sayıyla karşılaşmayı kazansa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, tur atlayan taraf olacak.
Eşleşmenin ikinci maçı, 28 Mart Cumartesi günü Yunanistan'da oynanacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?