Bursa BŞB, PAOK'u Yenerek Avantajı Elde Etti - Son Dakika
Bursa BŞB, PAOK'u Yenerek Avantajı Elde Etti

Bursa BŞB, PAOK\'u Yenerek Avantajı Elde Etti
22.03.2026 19:26
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda PAOK'u 36-30 yenerek avantaj sağladı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımını 36-30 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya iyi başlayan Bursa ekibi, ilk devreyi 19-14 önde kapattı.

İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 36-30 galip ayrıldı.

Bursa ekibi, bu sonuçla rövanş öncesi sayı avantajını elde etmiş oldu.

Rövanşta PAOK 5 sayıyla karşılaşmayı kazansa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, tur atlayan taraf olacak.

Eşleşmenin ikinci maçı, 28 Mart Cumartesi günü Yunanistan'da oynanacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa BŞB, PAOK'u Yenerek Avantajı Elde Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa BŞB, PAOK'u Yenerek Avantajı Elde Etti - Son Dakika
