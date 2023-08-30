Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın TOGG\'u kazaya karıştı
Son Güncelleme: 30.08.2023 17:29

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yerli otomobili kazaya karıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Aktaş, ''Nazara geldik. Girilmemesi gereken şeritten gelen araçla bizim aracımız arasında kaza meydana geldi. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rab'bim beterinden korusun'' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank tarafından hediye edilen Togg marka aracı kazaya karıştı. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"NAZARA GELDİK"

Paylaşımda "Nazara geldik. Girilmemesi gereken şeritten gelen araçla bizim aracımız arasında kaza meydana geldi. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rab'bim beterinden korusun" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı - Son Dakika
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