Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulunu makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Bozbey, Bursaspor'un başarılı olacağına inandığını belirtti.

16.07.2024 19:58  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisini makamında ziyaret eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Hep birlikte hayalini kurduğumuz Bursaspor'u bu yıl sahada göreceğimize olan inancım tam. Enes Çelik ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diliyorum" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Başkan Çelik, Bozbey'e ismi yazılı yeşil-beyazlı forma takdim ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise "Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. Hep birlikte hayalini kurduğumuz Bursaspor'u bu yıl sahada göreceğimize olan inancım tam. Enes Çelik ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Şehrimizin en büyük marka değerlerinden biri olan Bursaspor için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursaspor, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Oğuz Aydın, Fenerbahçe’ye imzayı attı İşte sözleşme detayları Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 21:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement