Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür etti

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisini makamında ziyaret eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Hep birlikte hayalini kurduğumuz Bursaspor'u bu yıl sahada göreceğimize olan inancım tam. Enes Çelik ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diliyorum" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Başkan Çelik, Bozbey'e ismi yazılı yeşil-beyazlı forma takdim ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise "Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. Hep birlikte hayalini kurduğumuz Bursaspor'u bu yıl sahada göreceğimize olan inancım tam. Enes Çelik ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Şehrimizin en büyük marka değerlerinden biri olan Bursaspor için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA