Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Prens Levent Kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Prens Levent Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu\'nu Prens Levent Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nda 2 yaşındaki Prens Levent, jokeyi Ali Yıldız ile birinciliği elde ederek kariyerinin 7. startını da galibiyetle tamamladı. Yarış sonunda kupayı antrenör Turgay Çekici aldı.

17.09.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nda kazanan Prens Levent oldu. Yarış sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanan atın yetiştiricisi adına kupayı antrenör Turgay Çekici'ye verdi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, yoğun ilgi gördü. Osmangazi Hipodromu'nda 2 yaş safkan İngiliz taylarının boy gösterdiği mücadele, bin400 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Derya Deniz Kanar ve Bursa Barosu Genel Sekreteri Yener Poroy, tribünden takip etti.

6 safkan İngiliz tayının yarıştığı koşuda, Emre Yelken'in sahibi olduğu Prens Levent (Trappe Shot - Mereto/ Yonaguska) 1.27.67 bitiş derecesiyle, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı. Yasin Topçu'nun yetiştirdiği, Turgay Çekici'nin antrenörlüğünü yaptığı doru erkek tay, katılım gösterdiği ilk grup koşuyu kazanma başarısı gösterirken kariyerinin 7. startını da galibiyetle tamamlayıp 7'de 7 yapmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nda jokeyi Vedat Abiş ile boy gösteren Father Mehmet ikinci olurken, Lion Hakeem ise Hışman Çizik idaresinde üçüncülük elde etti. Jokeyi Nevzat Avci ile start alan Dengesiz dördüncü, Mustafa Çiçek idaresindeki El Verdugo'da pistten beşincilikle ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, koşuya katılan atların yetiştirici, antrenör ve jokeylerini tebrik etti. Bursa yarışlarının değerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Bozbey, "Osmangazi Hipodromu, yıllardır yarış severlerin uğrak noktası. Burada bu yarışları izlemek büyük bir keyif. Türkiye Jokey Kulübü, belediye başkanlıkları adına yıllardır yarışlar düzenliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yarışı kazanan at henüz 2 yaşında olmasına rağmen çıktığı bütün yarışlarda birinci olmuş bir at. At sahibini, antrenörü, jokeyimizi, emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyanın her yerinde bu yarışlar gece gündüz takip ediliyor. Bursa yarışlarının değeri giderek artıyor" dedi.

Yarışın ardından düzenlenen törende, Başkan Mustafa Bozbey tarafından kazanan safkanın sahibi adına antrenör Turgay Çekici'ye kupası verildi. Başkan Bozbey ayrıca günün anısına Hipdorom Müdürü Devrim Evcim'e çiçek verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Prens Levent Kazandı - Son Dakika

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