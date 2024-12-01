Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Bursaspor\'a Destek Projesi

Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerlerinden olan Bursaspor'un tekrar ayağa kalkması için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Burfaş B Kafeler'de lisanslı Bursaspor bardaklarını vatandaşlara sunan Büyükşehir Belediyesi, lisanslı bardakla alınan her içecekte artı 10 lira kulübün kasasına girmesini sağlayacak.

Kentin en önemli markası olan Bursaspor'un tekrar eski günlerine dönebilmesi için yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, kulübe kalıcı gelir sağlayacak olan Bursaspor lisanslı bardakların tanıtımını yaptı. Burfaş B Kafeler'de satışa sunulan Bursaspor bardaklarını tercih eden vatandaşlar, her içecekte artı 10 lira yeşil beyazlı kulübün kasasına katkı sunmuş olacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Burfaş Genel Müdürü Erhan Pınar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Bursaspor yöneticileri katıldı.

"Süper Lig yürüyüşümüz devam ediyor"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Bursaspor'a bir desteğinin daha olmuş olduğunu söyleyen Çelik, "Projenin hayata geçmesinde emeği olan Başkanımız Mustafa Bozbey'e, Burfaş yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig yürüyüşümüz, daha güçlü mali, idari ve sportif yapısıyla tüm şehirle birlikte devam ediyor. Proje için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursaspor, Bursa'nın en değerli markasıdır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un iyi performansıyla keyiflerin yerinde olduğunu belirterek bu ligde şampiyonluğu da ilk fırsatta ilan edeceklerine inandığını ifade etti. Başarılarından dolayı Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e, yönetim kuruluna, teknik heyete, sporculara teşekkür eden Başkan Bozbey, "Bursaspor, kentte bir yürüyüş başlattı. Bizlerde bu yürüyüşte Bursaspor'un yanında olmaya devam ediyoruz. Bursaspor, Bursa'nın en değerli markasıdır. Taraftarın stadı doldurması, kentin bütünleşmesi, takımın başarısı bu yürüyüşün değerini ortaya koydu. Bursaspor bu kentin tarihidir, geleceğidir. En önemli birlik ve beraberlik sembollerimizden biridir. Tribünlerdeki coşkumuzla, kalbimizdeki yeri ile Bursa'mızın vazgeçilmezidir. Bursaspor, Bursa'mızın ruhunu, dayanışmasını temsil eden büyük bir ailedir. Bu ailenin bir parçası olmaktan ve kulübümüze katkı sağlayacak adımları atmadan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepimize düşen görev, bu büyük değere sahip çıkmak ve Bursaspor'un hak ettiği yerlere yeniden ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Her içecekte 10 lira kulübün kasasına girecek

Bursaspor'a kalıcı gelir sağlamak amacıyla projeler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Maç günleri taraftarlarımızın Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu içi ve çevresinde yaşadığı büfe sıkıntısını, Burfaş mobil kafe ve yeme-içme stantlarıyla çözüme kavuşturduk. Büfe ve stantlardan elde edilen gelirin önemli bir kısmını da Bursaspor Kulübü'ne aktarıyoruz. Bugün satışa sunduğumuz Bursaspor lisanslı bardaklar sayesinde elde edilen gelirlerle kulübümüze bir katkıda daha bulunmuş olacağız. Burfaş B Kafe'lerdeki Bursaspor bardaklarımız ile her içecekte artı 10 lira kulübümüzün kasasına girmiş olacak. Projede emeği olan Burfaş yönetimini ve Bursaspor yönetimini kutluyorum" dedi.

"Bursaspor sevgimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun"

"Bursaspor bizim ortak sevdamızdır" diyen Başkan Mustafa Bozbey, bu sevdayı yaşatmak ve büyütmek bu kentin elinde olduğunu ifade etti. Kulübün her zaman yanında olduklarını, yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozbey, "Burada hemşehrilerimizin vereceği her destek, sadece Bursaspor için değil, aynı zamanda kentimizin birliğini ve dayanışmasını güçlendirmek adına da çok değerlidir. Çünkü Bursaspor, Bursalılarındır ve Bursasporlularındır. Onun başarısı, Bursa'mızın başarısıdır. Bursaspor sevgimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun" dedi. - BURSA