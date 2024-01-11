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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün yapılması gereken Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı, Bigadiç Belediyespor Takımı'nda yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Maç, 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi
11.01.2024 - 11:00,
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün yapılması gereken Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçının ertelendiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. haftanın açılış müsabakası olan Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması konuk ekipte yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Bigadiç Belediyespor Takımı'nda 6 oyuncunun üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle bugün saat 14.00'te Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanması gereken müsabaka, 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de yine Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika
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