Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 16-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 33-27 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?