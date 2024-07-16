Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Karadağ ekibiyle eşleşti - Son Dakika
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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Karadağ ekibiyle eşleşti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası\'nda Karadağ ekibiyle eşleşti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'ndaki rakibi olarak Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı belirledi. İlk maç deplasmanda oynanacak.

16.07.2024 15:17  Güncelleme: 15:18
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'ndaki rakibi Karadağ ekibi ZRK Tivat oldu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve 2023-2024 sezonunu 6. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un tarihinde ilk kez mücadele edeceği Avrupa arenasında rakibi belli oldu. Geçtiğimiz sezon ligde ilk yılını geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'ndaki rakibi Karadağ ekibi ZRK Tivat oldu. EHF'nin Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ temsilcisiyle eşleşirken, iki ekip arasındaki ilk karşılaşma Karadağ'da oynanacak. 64 takımın yer aldığı EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle ilk maçını 5- 6 Ekim 2024'te deplasmanda oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibiyle maçın rövanşını ise 12-13 Ekim 2024'te sahasında oynayacak.

Yeni sezonda hem Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Bursa'yı tüm kulvarlarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz. Takımımızın başarılı bir sezon geçireceğine inancım tam. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Karadağ ekibiyle eşleşti - Son Dakika

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