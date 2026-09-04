Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu istiyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu istiyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu istiyor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve ligde şampiyon olmayı hedefliyor. Teknik direktör ve kaptanlar, iki kupaya da talip olduklarını ve çalışmaların bu yönde sürdüğünü belirtti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni geçen sezon şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.

Aldığı başarılarla kadın hentbolunda adından söz ettirir hale gelen Bursa temsilcisi, geçen sezon Türkiye'de tüm kulvarlarda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa'da da iyi sonuçlar alan ve EHF Avrupa Kupası'nda yarı final serisinde elenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon da aynı başarıları elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bu sene amacımız hızlı oyun"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, bu sezon hazırlıklarına geç başladıklarını ve buna rağmen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final oynadıklarını söyledi.

Takım oyuncularının geçen sezona göre neredeyse yarısının ayrıldığını ve yeni oyuncularla yollarına devam ettiklerini belirten Yüksek, "Bu sene amacımız hızlı oyun, cezayı kesip dönen, iyi savunma yapan bir takım oluşturmak. Daha yolun çok başındayız." dedi.

Yüksek, maç oynadıkça ritim kazanacaklarını ve performansı sahaya daha iyi yansıtmaya başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Takımdaki arkadaşların hepsi çok hırslı. İyi bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hepsi kendi düzeyinde iyi olan sporcular. Aynı zamanda yurt dışından gelen sporcularımız da kendi milli takımlarında oynayan sporcular. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluk kupası var. Biz ikisine de talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Amacımız sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak başlamak ve 3'te 3 yapmaktı. Bir tanesi gitti, kaldı geriye iki kupa. Şu an iki kupaya da talibiz. Almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"İki kupayı da alacağımızı düşünüyorum"

Takım kaptanlarından Fatma Ay Babur, yeni sezon çalışmalarının güzel ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Antrenmanların güzel ve akıcı geçtiğini ifade eden Fatma Ay, şunları kaydetti:

"Birbirimize alışma süreci biraz uzun sürdü gibi. Takım arkadaşlarımızdan değişenler oldu ve adaptasyon konusunda ufak bir sıkıntı yaşadık. Herkes birbiriyle arkadaş ve iyi anlaşıyor. Bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaybettik ama Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu hedefimiz devam ediyor. İki kupayı da alacağımızı düşünüyorum. Bu yönde de çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. "

Takım kaptanlarından Cansu Akalın da yeni bir yapılanma içinde olduklarını ve adaptasyon süreci geçirdiklerini söyledi.

Bunu aşmak için çalışmaları yoğun şekilde yaptıklarını belirten Cansu, "Takımdaki herkes kenetlenmiş durumda. Geçen seneye göre kadroyu kıyaslayamayız tabii ki. Daha iyi ve daha dinamik bir takımız. Bunu maçlarda da göstermek istiyoruz. Takım olarak iki kupayı almak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu istiyor - Son Dakika

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