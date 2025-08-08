Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadrosunu Güçlendirdi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşmaya vardığı oyuncularla sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda HDI kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Bursa'ya ilk kez kupa şampiyonluğu kazandıran, ligi ise 3. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonu öncesinde iddialı bir kadro oluşturdu.

Sezon öncesinde Süper Kupa sınavına çıkacak, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ligin yan sıra, Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarı hedeflerken, iç transferde sol oyun kurucu Edanur Çetin, sağ oyun kurucu ZeynepnurUlukoz, pivot Sibel Gündoğdu, sağ kanat Emine Gökdemir, orta oyuncu AgniZygoura, sol kanat Ecem Birben, kaleci Fatma Ay Babur ve kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'la sözleşme yeniledi.

Yeni sezonda da zirveyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise sol oyun kurucu AlenaIkhneva, sağ oyun kurucu JoanaFortuna da Costa, pivot Büşra Işıkhan, sol kanat Beyzanur Türkyılmaz, pivot Cansu Akalın, kaleci Yaren Berfe Eren, sağ kanat Yağmur Aktay'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, sakatlıksız bir sezon dilerken, takımda kalan ve kadroya yeni dahil olan oyunculara başarı diledi. Başkan Aydın, mücadele ettikleri her kulvarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve yeni sezonda da takıma güvendiğini söyledi. Törende ayrıca yeni sezonda da devam eden Başantrenör Mehmet Fatih Işık, Yardımcı Antrenör Ali Karayörük ve Fizyoterapist Gizem Çelikada da sözleşme imzaladı. - BURSA