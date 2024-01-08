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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışı'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandılar. Kadınlarda Selin Eyüpoğlu birinci olurken, Eda Özrodop U19 kadınlarda altın madalya kazandı. Muhammed Emir Kurutulan ise U17 erkekler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Şampiyonası\'nda 3 madalya kazandı
08.01.2024 - 13:38,
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışı'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandılar. 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda U17, U19, gençler ve büyükler kategorisindeki yarışlar yapıldı.

Kadınlarda 40, erkeklerde 50 sporcunu katıldığı yarışlarda kadınlar eskrim, engel parkuru, yüzme, laserrun etaplarından oluşan beş disiplinde mücadele ederken, erkekler eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarında madalya mücadelesi verdi.

Büyük heyecanın yaşandığı Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışı'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Selin Eyüpoğlu büyük kadınlarda birincilik kürsüsünde yer alırken, Eda Özrodop U19 kadınlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eryaman'daki organizasyonda bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Kurutulan ise U17 erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanmayı başardı. - BURSA

Kaynak: İHA
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