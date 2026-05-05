Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
05.05.2026 05:11  Güncelleme: 05:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off serisi 10. haftasında sahasında Ortahisar Belediyespor'u 38-31 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off serisi 10. haftasında sahasında Ortahisar Belediyespor'u 38-31 mağlup etti. Belediyespor, 1 maç eksiğine rağmen bitime 3 karşılaşma kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Ligde normal sezonda olduğu gibi 4 devreli lig usulüne göre gerçekleştirilen play-off etabında da liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, iddiası kalmayan rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Büyükşehir Belediyespor, 7. dakikayı 4-0 önde geçti. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı 9-2 önde geçerken, 22'de farkı 9 sayıya (15-9) çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 önde tamamlayan ve ikinci yarının başında farkı 10 sayıya (27-17) çıkaran Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın 43. dakikasını 29-18 üstünlükle geçerken, mücadeleden de 38-31 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sezonun bitimine 3 maç kala bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 50. Yıl Federasyon Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
İnegöl’de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada

00:23
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
23:45
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
23:38
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
23:03
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
21:19
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
21:09
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı
Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 05:54:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.