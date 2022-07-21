Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu

21.07.2022 11:23
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu

Denizli'de yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Arzu Atlı, Balkan üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Denizli'de yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Arzu Atlı, Balkan üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

16-17 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda milli atletler, elde ettikleri derecelerle göz doldururken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da başarılı sonuçlar elde etti. Bu yıl 52.'si yapılan şampiyonada 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 8 bronz ile birinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı, cirit atmada 49.90'lık derecesiyle Balkan üçüncüsü olmayı başardı.

Organizasyonda ayrıca Milli Takım'a seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcularından Sudenaz Çetin, disk atmada 42.92'lik derecesiyle Balkan dördüncüsü, Merve Kurtoğlu ise 400 metre engellide 1: 04.13'lük derecesiyle 7. oldu. - BURSA

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı Haftasında Yapılan Harcamalar Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Üç Kat Arttı Kurban Bayramı Haftasında Yapılan Harcamalar Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Üç Kat Arttı Osmangazili atletten önemli başarı Osmangazili atletten önemli başarı
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atletizm, Denizli, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement