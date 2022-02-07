Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler kürsüyü es geçmedi

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Bursa'nın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 şampiyonluk, 1 de ikincilik elde ederken, kulübün 7 sporcusu Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Seçmeler sonunda ise 60 kiloda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Faruk Bayrak A Milli Takım kadrosunda girme hakkı elde etti. 3-5 Şubat 2022 tarihleri arasında Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon büyük heyecana sahne olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emir Buğra Gencan 84 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Geniş katılıma sahne olan şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Can Arslan ise 75 kiloda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu 2 sporcunun madalya kazandığı şampiyona sonunda kürsüye çıkan iki sporcunun yanı sıra İlhami Emir Karataş, Umut Eren Gündoğ, Ömer Faruk Bayrak, Hakan Çelik ve Özlem Hastürk de ilk 8'e girmeyi başararak Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine girmeye hak kazandılar. Gerçekleştirilen seçmelerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ömer Faruk Bayrak A Milli Takım kadrosunda girmenin mutluluğunu yaşadı. - BURSA