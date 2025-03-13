Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 37-36 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk devresi 17-17 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devresinde de çekişmeye sahne olan maçı, Bursa temsilcisi 37-36 kazandı.
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir, Ortahisar'ı 37-36 Geçti - Son Dakika
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