Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

15.09.2022 21:58
Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı 84-79 mağlup etti.

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı 84-79 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Braian Angola'nın etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 21-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, pota altından bulduğu başarılı atışlarla farkı 11'e çıkardı. Soyunma odasına Galatasaray Nef'in 44-33'lük üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ oyundaki etkinliğini arttırdı. Rob Gray'in üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan TOFAŞ, skoru 62-62'ye getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.

Son çeyrekte Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca'nın bulduğu sayılarla maçta yeniden üstünlüğü ele geçiren Galasatasaray Nef, maçın 38'inci dakikasında skoru 82-75'e getirdi. TOFAŞ'ın çabalarına rağmen Galatasaray Nef sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

YORUMLAR
500
Galatasaray Nef: 79-84 Galatasaray Nef: 79-84 Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Bursa, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:54 Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı
21:39 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı
21:14 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement