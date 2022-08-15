4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı

15.08.2022 16:16
4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Bursa'da, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlık aşamasında sona yaklaşıldı.

Bursa'da, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlık aşamasında sona yaklaşıldı.

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkan Vekiliği görevini yürüten Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazanc???????ı, Dünya Göçebe Oyunları İcra Kurulu Başkanı Abdulhadi Turus ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Basın mensuplarına organizasyonun hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Aktaş, son yıllarda Türk soyu ve bağının güçlendirilmesi adına birçok iş birliğine imza atıldığını ve 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bu kapsamda önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) çok önemli faaliyetleri ve çalışmaları, farklı kıtalarda boy gösteren yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyasının sesi oluyor. Dünya Göçebe Oyunları da bu birliği ve beraberliği sağlamak adına bu aktivitelerden bir tanesi." diye konuştu.

Organizasyonun ilk olarak 2014 yılında Kırgızistan'ın Issık Göl'ü çevresi ve Kırçın Yaylası'nda yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, oyunların düzenleneceği Bursa'nın İznik ilçesinin de benzer bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Niçin İznik? İznik, Türkiye'nin büyük göllerinden birine sahip ve yapı olarak da Issık Gölü'ne çok benziyor. Aynı coğrafyanın imkanlarını sağlaması, açık hava müzesi olması ve tarihi olarak da Orhan Gazi tarafından İznik'in fethinde Kırgız savaşlarının çok ciddi rol oyması, bu tercihte etkili oldu. İznik'in, Türk tarihi açısından çok ciddi bir önemi var. İlçede bugün bile, Kırgızlar Türbesi var. Böyle uluslararası bir etkinlik yaptığınız zaman lojistik, ulaşım, konaklama gibi imkanlar da ciddi önem arz etmektedir. İznik'in İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi illerimize, otoyol, deniz ve hava ulaşımı da söz konusu. Burada misafirlerimize çok güzel bir ortam sunabileceğiz."

"Seyirciler etkinliklere katılabilecek"

100 civarında ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılımının beklendiği oyunları yerinden takip edenlere çeşitli sürprizler hazırladıklarını kaydeden Alinur Aktaş, "Misafirlerimiz ata binebilecek, ok atabilecek ve oyunlara katılan ülkelerin mutfaklarını deneyimleyebilecek. Bu ülkelerin, sahnede müzikleri ve dansları da sergilenecek." bilgisini verdi.

Oyunların içeriğinden de bahseden Aktaş, "Anadolu'da atlı sporlar, güreş ve atıcılık olmak üzere üç kategoride geleneksel sporlar var. Bunların hepsi içinde atlı sporlar ile cirit, en ön planda. Atlı okçuluk, rahvan at, atlı kızak gibi yurt dışında binicilik sporlarında çeşitli ülkelerin farklı yarışları var. Mesela Moğolların çok uzun mesafe yarışları ve at üzerinde güreş var. Yine Kazakların, Kırgızların savaşa hazırlık, harp hazırlığı türünden başka sporlar da var." şeklinde görüş belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Kırgızistan'da düzenlenen oyunlara katıldığını anımsatan Alinur Aktaş, şöyle konuştu:

"Son anda bir aksilik olmazsa, hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem de beraberinde farklı ülkelerin devlet başkanları ve bakanlarını da misafir etme imkanına sahip olacağız. Türk dünyası arasında bir yakınlaşmayı da bu şekilde temin etmiş olacağız. Alanda hazırlıklar, çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların tamamı seferber olmuş durumda. Bu çalışmalarda, doğaya hiçbir zarar verilmediğinin altını çizmek istiyorum. İnşallah, Bursa'mızın da ülkemizin de uzun yıllar istifade edeceği, özellikle geleneksel spor dallarıyla alakalı tüm Türkiye hattında önemli bir altyapı oluşturacak bir mekan hazırlığındayız."

YORUMLAR
500
30 yılda 250 binin üzerinde duşakabin ürettiler 30 yılda 250 binin üzerinde duşakabin ürettiler Bursa'nın geleceği ortak akılla şekilleniyor Bursa'nın geleceği ortak akılla şekilleniyor
Kaynak: AA

Türkiye, İznik, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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