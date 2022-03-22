Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı - Son Dakika
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Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı

22.03.2022 13:10

- Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.

- Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.

Müsabakalarda goller ve taraftarın sevincinin yer aldığı klipte, binlerce taraftarın araçlarla şampiyonluk turu attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Klip büyük beğeni topladı.

Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı - Son Dakika


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