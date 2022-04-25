Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı

25.04.2022 09:42

- Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı Bursa'da bulunan Atıcılar Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Bursalı Şuca Sahur Kupası yarışması Atıcılar Tekkesi ev sahipliğinde yapıldı.

- Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı

BURSA - Bursa'da bulunan Atıcılar Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Bursalı Şuca Sahur Kupası yarışması Atıcılar Tekkesi ev sahipliğinde yapıldı. Geleneksel okçuluk kulüplerinin katılımları ile ilk defa sahur kupası düzenlendi.

Atıcılar Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin bu yıl ilkini düzenlendiği Bursalı Şuca Sahur Kupası yarışması yapıldı. Yarışmada geleneksel okçuluk kulüplerinin katılımları ile ilk defa Bursalı Şuca Ok Meydanı'nda sahur kupası düzenlendi. Önce iftar yapan sporcular, sahura kadar süren yarışmalara katıldı. Yarışmalarda dereceye giren kadın ve erkek kategorisinde ilk 3 kişiye madalya verilirken, ardından topluca sahur yapıldı. Etkinliğe AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez de katıldı.

Atıcılar Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Cihat Bay, "Bursa'da ilk defa bu organizasyon yapıldı. Gerçekten güzel bir katılım var. Etkinlikte, 25 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu yarışıyor. İlk yapılan şeylerde bir takım eksiklikler olabili. Biz geleneği yaşatmak adına risk aldık ama herhangi bir sorun yaşanmadı. Katılan sporcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı - Son Dakika


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