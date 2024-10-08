Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kurslarına Yoğun İlgi

Bursa\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kurslarına Yoğun İlgi

Yıldırım Belediyesi, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve genç yetenekleri geliştirmek amacıyla okçuluk kursları düzenliyor. Yeni dönem eğitimleri başladı ve çocuklar, eğlenerek öğreniyor.

08.10.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, geleneksel Türk okçuluğunun köklü geleneğini yaşatmak ve genç yeteneklere fırsatlar sunmak amacıyla gerçekleştirdiği okçuluk kursu kapsamında yeni dönem eğitimleri başladı.

Yıldırım Belediyesi, Yunus Emre Spor Kompleksi'nde 'Temel Türk Okçuluğu' eğitimi veriyor. Kış Spor Okulları kapsamında 1 aylık periyotlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle Yıldırımlı çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşıyor. Hedefi tam 12'den vurmak için odaklanma, dikkat ve okçulukla ilgili eğitimler alan çocuklar, Yıldırım Belediyesi'nce verilen kurslardan memnun ayrılıyor.

Çocuklara tarih bilinci aşılayabilmek amacıyla geleneksel spor dallarında kurslar açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, özgüveni arttırır ve ciğerleri geliştirir. Okçuluğa gelişim çağında başlayan çocuklarımızın yaşıtlarına göre daha uzun boylu olduğunu görmekteyiz. Yıldırım'da 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturabilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Yıldırım, Kültür, Eğitim, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.