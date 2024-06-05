Bursa'da ikiz kardeşler dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Bursa'da ikiz kardeşler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bursa\'da ikiz kardeşler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bursa'da bir meslek lisesinde öğrenim gören 15 yaşındaki ikiz kardeşler, Avrupa şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonasına hazırlanıyor. İzcilik Spor Kulübü bünyesinde bilek güreşi antrenörlerinin yönlendirmesiyle milli takım seçmelerine katılan ikizler, Avrupa şampiyonasında şampiyonluklar kazandı. Ağustos ayında yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da başarı elde etmek isteyen ikizler, birlikte antrenman yaparak kollarını güçlendiriyor.

05.06.2024 11:48
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Bursa'da bir meslek lisesinin aynı sınıfında öğrenim gören 15 yaşındaki ikiz kardeşler, geçen ay kazandıkları Avrupa şampiyonluklarının ardından ağustosta yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Burak ve Berat Coşkun, İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü bünyesinde bilek güreşi antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldıkları milli takım seçmelerinde 1900 sporcu arasından kategorilerinde birinci oldu.

Elemeleri geçip milli takımla 2-12 Mayıs'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan ikizlerden Berat 65 kilo sağ kol, Burak ise 60 kilo sağ ve sol kol kategorilerinde yıldız erkeklerde şampiyonluklar kazandı.

Aynı başarıyı ağustos ayında Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da etmek isteyen ikiz sporcular, birlikte yaptıkları antrenmanlarda kollarını güçlendiriyor.

Berat Coşkun, AA muhabirine, haftanın 3 günü masa ve ağırlık idmanıyla kol ile bilek kaslarını güçlendirici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilek güreşiyle keyif alarak ilgilendiklerini belirten Berat, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Keyif almasak bu sporu zaten yapamayız." dedi.

Burak Coşkun da yaklaşık 3 yıldır bu sporu yaptığını, çalışmalarını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni başarılar elde etmek amacıyla kulüpteki antrenörlerinin desteğiyle antrenmanlara devam ettiklerini bildiren Burak, "Yalnızlık hissetmiyorum çünkü ikizim var. Benim için iyi bir partner. Eksiklerimizi birbirimize söyleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Antrenör Akif Karaçavuş: "Sabır, azim ve iyi çalışma başarıyı getiriyor"

Antrenör Akif Karaçavuş, Burak ve Berat kardeşlerin aynı spor dalıyla ilgilenmesinin avantaj olduğunu vurguladı.

Öğrencilerine güvenlerinin tam olduğunu anlatan Karaçavuş, "Sabır, azim ve iyi çalışma başarıyı getiriyor. Sporcularımızda bu var. Düzenli olarak çalışınca başarı geliyor." ifadesini kullandı.

Antrenör Suat Çelik ise kulüpteki tüm sporcuların belli bir disiplin ve düzen içinde antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu disiplin ve düzenin başarıyı beraberinde getirdiğini kaydeden Çelik, "Bu gençlerimiz orada ülkemizi temsil ettiler. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutturdular. Biz onlara güveniyoruz. Dünya şampiyonalarında da bu vazifeyi yerine getireceklerine, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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