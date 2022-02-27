Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi

27.02.2022 14:51

- Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi Bursa' da ilk kez 'Kadyrow Fighting League' etkinliği kapsamında karma dövüş sanatları organizasyonu düzenlendi.

- Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi

BURSA - Bursa' da ilk kez 'Kadyrow Fighting League' etkinliği kapsamında karma dövüş sanatları organizasyonu düzenlendi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe, 9 ülkeden 40 sporcu katıldı. Bursa Yunuseli Kongre Merkez'indeki etkinlik halka açık olarak gerçekleşti.

Bursa'da ilk olma niteliğindeki karma dövüş sanatları organizasyonunda yapılan mücadeleler sonucunda, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, İran, Afganistan, Kazakistan ve Türkiye'den katılan sporcular, kendi kulvarlarında birincilik için ter döktüler. Gecenin sonunda Murodjon Kodirov, Khumoyun İbragimov, İbrahim Aladinov, Nursultan Asker, Guvanç Dadayev, Mikayılov Toğrul, Kemal Akif, Aslan Ashrafov, Köroğlu Kaibov, kendi kulvarlarında birinci olmayı başardılar.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassonov, yaptığı açıklamada, "Öncelikle burada etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza kutluyorum. Bursa, bizim için çok önemli bir şehir. Çünkü burası Osmanlı Devleti'nin ilk başkentidir ve bizim için çok şey ifade etmektedir. Dolayısıyla Bursa' da sanayi nasıl gelişmişse, turizm nasıl gelişmişse spor faaliyetleri de gelişsin. Biz, Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak yetişen sporcularımıza katkımız olsun istedik. Türkiye'yi temsil etmek için bizi gururlandıran sporcu kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Karma Dövüş Sanatları Federasyon Başkanı Arif Arık, "Kadyrow Fighting League etkinliğinin ilkinin Bursa'da yapılması gurur verici.Birbirinden güzel maçlar ve çekişmeli maçlar izledik. Bursa'da düzenlenen bu organizasyona destek veren Bursa halkına ve değerli iş insanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerle inanıyorum ki MMA sporu daha ileri seviyelere gidecek" ifadelerini kullandı.

Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi
Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi
Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi

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Ahıska Türkleri, Türkiye, Kongre, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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