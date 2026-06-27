Adrenalin ve hız tutkunları Bursa'da buluştu - Son Dakika
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Adrenalin ve hız tutkunları Bursa'da buluştu

Adrenalin ve hız tutkunları Bursa\'da buluştu
27.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Motor Sporları Merkezi, MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı yarışlarıyla açıldı. 7-17 yaş arası 60 sporcunun yarıştığı organizasyonu 10 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Bursa'nın spor kimliğini güçlendirmek ve motor sporlarına yeni bir merkez kazandırmak amacıyla Motor Sporları Merkezi'ni hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya da başladı. Merkez, MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı yarışlarıyla kapılarını açtı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BUMOSK) iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi'nde start aldı. 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 7-17 yaş arasındaki yaklaşık 60 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. İki gün sürecek yarışlarda, genç sporcular en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor, izleyiciler de motor sporlarının heyecanına ortak olma fırsatı buluyor. Hafta sonu boyunca adrenalin dolu anlara sahne olacak organizasyonu, yaklaşık 10 bin ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.

Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde hayata geçirilen merkez, toplam 160 dönümlük alan üzerine kuruldu. Karting, drift ve otokros gibi farklı branşlarda, ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek olan tesis, 1480 metre uzunluğundaki yarış pistiyle Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden biri. Ayrıca Avrupa'nın da sayılı tesisleri arasında yer alıyor. Motor sporları tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan merkezde, slalom ve ileri sürüş eğitimleri de düzenlenecek. 160 dönümlük kros ve drift alanı ile geniş kullanım kapasitesine sahip tesis, Motor sporlarının farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adrenalin ve hız tutkunları Bursa'da buluştu - Son Dakika

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