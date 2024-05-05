Spor

Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Atletizm Sahası'nda 30'uncusu yapılan organizasyona 30 ilden 123'ü kadın olmak üzere toplam 269 sporcu katıldı.

Nurullah İvak Atmalar Kupası'nı; Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, federasyon yetkilileri, antrenörler, diğer ilgililer ve sporcu aileleri izledi.

Organizasyonda büyüklerde alınan sonuçlar şöyle:

Büyük kadınlar:

Gülle atma: 1. Emel Dereli, 2. Pınar Akyol, 3. Aysel Yılmaz

Cirit atma: 1. Esra Türkmen, 2. Medine Amoca, 3. Selma Davulcu

Disk atma: 1. Özlem Becerek, 2. Semra Türk, 3. Nurten Mermer

Büyük erkekler:

Gülle atma: 1. Ali Peker, 2. Fatih Alpaslan, 3. Murat Gündüz

Çekiç atma: 1. Özkan Baltacı, 2. Halil Yılmazer, 3. Emre Çiftçi

Cirit atma: 1. Muhammet Hanefi Zengin, 2. Muhammet Raşit Kalafat, 3. Oğuzhan Usta

Disk atma: 1. Osman Kul, 2. Ömer Şahin, 3. Enes Çankaya