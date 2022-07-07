Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor - Son Dakika
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Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor

07.07.2022 11:30
Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 bine yakın çocuğun Yaz Spor Okulları'ndan istifade edeceğini söyledi.

Bursa'da 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için yeni projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları start aldı. İlk dönemi 27 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan Yaz Spor Okulları, 4 Eylül Pazar günü son bulacak. 4-16 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı, 3 haftalık 3'er dönem halinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak olan Yaz Spor Okulları, başta yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi, güreş ve karate branşları olmak üzere toplam 13 branşta düzenleniyor.

Yaz Spor Okulları'nda yüzme eğitimleri; Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Kadınlar yüzme havuzlarında verilecek. Yaz Spor Okulları'nda yüzme çalışmaları, toplamda 3 dönem sürecek. 3 haftalık periyotlarda salı-perşembe-cumartesi ve çarşamba-cuma-pazar günleri olacak şekilde kız erkek karışık ve belirlenen seanslarda sadece kız grupları olarak düzenlenecek. Diğer branşlar ise pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi günleri 3 haftalık periyotlarda toplamda 3 dönem olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yaz Spor Okulları'na katılan çocukları ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Aktaş, ziyaret çerçevesinde Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya alma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları milli badmintoncular Emre Lale ve Özge Bayrak Bağcı ile de bir araya geldi. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Aktaş, milli sporculara altın hediye etti.

Haydi çocuklar spora

Daha sonra taekwondo ve yüzme kurslarına katılan miniklerle buluşan Başkan Aktaş, çocuklara dondurma ikramında bulundu. Tatilin başlamasıyla çocukların hem gönüllerince eğlenmesi hem de en az bir spor dalıyla ilgilenmesi için Yaz Spor Okulları'nın startını verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençlik konularında özel bir başlık açtığını belirtti. Başkan Aktaş, "Yavrularımızın spor, kültür ve sanatla büyümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. İlk dönem çalışmalarımız başladı. 20 bine yakın çocuğumuz Yaz Spor Okulları'ndan istifade edecek. Spor okullarımıza şu ana kadar 5 bin 500 civarında kayıt yapıldı. Kayıt almaya da devam ediyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımız için anne ve babalarımızdan, muhakkak uzman hocalar nezaretinde yapılan bu eğitimlere çocuklarını göndermelerini tavsiye ediyorum. Çocuklarını bize teslim eden anne ve babalara da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı sporla, kültürle ve sanatla büyütelim" dedi.

Spor okullarına katılan minikler ise spor yapmayı sevdiklerini ve Yaz Spor Okulları'nda keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kayıtların sürdüğü spor okulları ile ilgili detaylı bilgi, www.bursa.bel.tr, www.bursabbspor.com ve www.bbbgenclikkulubu.com adreslerinden alınabilecek. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tatil, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da tatil, Yaz Spor Okullarıyla renkleniyor - Son Dakika

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