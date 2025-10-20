Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı - Son Dakika
Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı

Bursa\'da U16 Maçında Kavga Çıktı
20.10.2025 10:07
Milletspor-Hacivatspor karşılaşmasında futbolcular ve teknik heyetler arasında kargaşa yaşandı.

Bursa'da oynanan Milletspor U16-Hacivatspor U16 karşılaşmasında futbolcular ve teknik heyetler birbirine girdi. Hakemler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı, maç bir süre durdu.

Bursa'da oynanan U16 karşılaşmasında kavga çıktı. Milletspor ile Hacivatspor arasındaki mücadelede futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede teknik heyetlere de sıçradı. Sahada yumrukların konuştuğu kavgaya hakemler ve saha görevlileri müdahale etti. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, karşılaşma bir süre durdu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Futbol, Kavga, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı - Son Dakika

