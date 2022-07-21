Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın, başlayacak.
Uludağ'da 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda düzenlenen uzun soluklu maratona 1500 sporcu kayıt yaptırdı. Koşuya, bu yıl 30 farklı ülkeden sporcular katılacak.
Parkurların farklı noktalarında klasik müzik eşliğinde yarışacak sporcular, unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.
Etkinlik kapsamında 23 Temmuz'da SesVerSus Konseri gerçekleştirilecek.
Yarışma, 24 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Son Dakika › Spor › Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak - Son Dakika