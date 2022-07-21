Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak

21.07.2022 17:27
Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın, başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın, başlayacak.

Uludağ'da 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda düzenlenen uzun soluklu maratona 1500 sporcu kayıt yaptırdı. Koşuya, bu yıl 30 farklı ülkeden sporcular katılacak.

Parkurların farklı noktalarında klasik müzik eşliğinde yarışacak sporcular, unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Etkinlik kapsamında 23 Temmuz'da SesVerSus Konseri gerçekleştirilecek.

Yarışma, 24 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

YORUMLAR
500
Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza Çubuk'ta vişne hasadı başladı Çubuk'ta vişne hasadı başladı
Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement