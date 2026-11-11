Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki Enes Çağan Çakır, MotoMini dünya serisine hazırlanıyor - Son Dakika
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Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki Enes Çağan Çakır, MotoMini dünya serisine hazırlanıyor

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Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki Enes Çağan Çakır, FIM MotoMini Türkiye Serisi'ni 160 cc'de şampiyon tamamlayıp İspanya'daki dünya serisine katılma hakkı kazandı. Çakır, 21-26 Kasım'da Valensiya'da 22 ülkeden 44 sporcunun yarışacağı seride zirveyi hedefliyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) MotoMini Türkiye Serisi şampiyonu Enes Çağan Çakır, İspanya'da düzenlenecek dünya serisine hazırlanıyor.

Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki Enes Çağan Çakır, motosiklet eğitmeni babasını örnek alarak 5 yıl önce yarışlara katılmaya başladı.

Sıkı bir şekilde hazırlanan Enes Çağan, pistlerde gösterdiği performansla uluslararası organizasyonlarda yarışma fırsatı yakaladı.

FIM MotoMini Türkiye Serisi'ni 160 cc'de şampiyon tamamlayan Enes Çağan Çakır, bu başarısıyla İspanya'da düzenlenecek FIM MotoMini Dünya Serisi'ne katılma hakkı elde etti.

Enes Çağan, 21-26 Kasım'da 10-14 yaş arası 22 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla Valensiya kentindeki Circuit Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek seride zirve hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

"Rekabet, adrenalin, tutku çok önemli"

Enes Çağan Çakır, AA muhabirine babasının motosikletini çalıştırmak için marşa bastığında motosiklet tutkusunun başladığını söyledi.

Motosikletin üzerine çıktığında kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Enes Çağan, şöyle konuştu:

"Heyecanlanıyorum, yarışa adapte olmaya çalışıyorum. Rekabet, adrenalin, tutku çok önemli. Yarış boyunca rakiplerimi nerede geçeceğimi, nerede atak yapacağımı analiz ediyorum. Günün sonunda yorulsam da o kürsüde yukarıda olmak benim bütün yorgunluğumu alıyor, çok mutlu hissediyorum."

Enes Çağan Çakır, İspanya'daki yarışlara sıkı antrenmanla hazırlandığını anlatarak, "Türkiye'yi başka ülkelerde, uluslararası bir yarışta temsil eedeceğim için çok gururluyum. Orada da inşallah güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enes Çağan, ileride Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu gibi başarılı bir sporcu olmak için çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
ValenciaİspanyaTürkiyeDünyaBursaSporSon Dakika

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