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Bursa Demirtaş Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa Demirtaş Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirdiği Demirtaş Spor Kompleksi'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip olan kompleks, 3 ayrı bloktan oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spora yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Demirtaş'a modern bir spor kompleksi kazandırıyor. Kaba inşaatı tamamlanan tesiste ince işçilikler devam ederken, halı saha imalatlarına da başlandı.

Bursa Demirtaş Spor Kompleksi\'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor
24.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:45
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip olan ve 3 ayrı bloktan oluşan Demirtaş Spor Kompleksi'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, yeni neslin daha birikimli, donanımlı ve sporcu olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Gençlik ve spora yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'a da modern bir spor kompleksi kazandırıyor. Kaba inşaatı tamamlanan tesiste ince işçilikler devam ederken, halı saha imalatlarına da başlandı.

Bursa'da hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 4 mahalle ile nüfusu 100 bini aşan Demirtaş'a da modern bir spor kompleksi kazandırıyor. Özellikle son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı ve nüfusun 100 bini aştığı eski beldelerden Osmangazi'nin Demirtaş bölgesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen ve 3 ayrı bloktan oluşan proje, toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Kaba inşaatın tamamlandığı ve ince işçiliklerin devam ettiği Demirtaş Spor Kompleksi, 600 metrekarelik spor salonu, hizmet alanları, iç bahçesi, kulüp ve toplantı odaları ile tam bir kompleks olarak vatandaşa hizmet verecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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