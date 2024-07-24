Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Bursaspor Kulübü\'nü ziyaret etti

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Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nün bugünkü ziyaretçisi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giden Aksoy, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'le bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Rahmi Aksoy, yeşil-beyazlı takıma yeni sezonda başarılar diledi ve yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - BURSA