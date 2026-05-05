Bursa, Ortahisar'ı 38-31 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 38-31 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, mücadeleden 38-31 galip ayrıldı.
