Bursa Rehberleri, Bilecik\'teki Kaçak Rehberlik Sorununu Görüştü

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Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ı ziyaret etti.

Bilecik'te görülen belgesiz, kaçak rehberlik faaliyetleri, kaçak turlar ve bu faaliyetlerin denetimleri üzerine bilgi paylaşımında bulunan Başkan Erçevik, Bilecik özelindeki problem, öneri ve projelerini İl Müdürü Bircan ile paylaştı. 2025 yılında yapmayı planladığı turizm projeleri hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli kısa brifinge verdi. Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, müdürlükle birlikte geleceğe dönük kaçak, belgesiz rehberlik faaliyetlerini önlemeye yönelik takvim belirleyip, Bilecik'in tanıtımı hususunda her daim göreve hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erçevik'e Başkan Yardımcısı Eyhan Cıla ve Turist Rehberleri Birliği Bölge Denetmeni Olgun Yüksel eşlik etti. - BİLECİK